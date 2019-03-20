БРСМ приглашает присоединиться к проекту "Парк семейных деревьев"

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть аллей и парк семейных деревьев заложат в Беларуси 21-23 марта, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор республиканского проекта "Парк семейных деревьев" Юлия Зинкевич.

"На этой неделе аллеи и парки семейных деревьев высадят в Брестской и Могилевской областях, а также в Минске. Так, 21 марта мероприятия по закладке аллей семейных деревьев состоятся в Глуске, Осиповичах, Кировске Могилевской области. Здесь 60 лип и берез высадят семьи, которые в этом году впервые стали родителями, семьи - победители районных и областных фестивалей здорового образа жизни, призеры соревнований и различных конкурсов", - рассказала Юлия Зинкевич.

Кленовую аллею семейных деревьев планируется заложить 22 марта на территории сквера по улице Иркутско-Пинской Дивизии в Пинске. "Для участия в мероприятии приглашены семьи, которые вносят свой вклад в историю развития города. Среди них - многодетные, награжденные орденом Матери, трудовые династии жилищно-ремонтно эксплуатационного управления Пинска. До конца марта в Брестской области появятся еще две аллеи семейных деревьев - березовая в микрорайоне Восточный в Иваново и дубовая - в Пружанах, возле городского парка по улице Малая", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Первые 100 саженцев в парке семейных деревьев будут высажены 23 марта в Заводском районе столицы. Среди участников молодежной инициативы - семьи депутатов Национального собрания Беларуси, Минского городского Совета депутатов, администрации, общественных организаций, руководителей предприятий и организаций Заводского района Минска. Каждая семья в качестве подарка получит карту, на которой сможет отметить свое дерево.

"Мы уже не первый день совместно с заинтересованными активно прорабатываем возможности создания парков, скверов и аллей, где белорусские семьи смогут посадить свое дерево по случаю бракосочетания, рождения ребенка, годовщины совместной семейной жизни с установкой табличек генеалогического древа рода во всех регионах Беларуси. Планируем, что трудовые акции общереспубликанского проекта БРСМ "#ЗаДело!" по закладке семейных деревьев массово пройдут в апреле", - сказала координатор проекта.

Юлия Зинкевич напомнила, что до 29 марта БРСМ проводит конкурс на лучший социальный ролик, афишу и слоган для проекта "Парк семейных деревьев" и приглашает всех желающих в нем поучаствовать.

Инициатива республиканского проекта "Парк семейных деревьев" принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи. Он реализуется территориальными комитетами БРСМ при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, областных и Минского городского исполнительных комитетов.-0-