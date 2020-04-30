БРСМ приглашает присоединиться к проекту "Цветы Великой Победы" онлайн

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ приглашает присоединиться к республиканскому патриотическому проекту "Цветы Великой Победы" онлайн, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая Центром информационных и социальных технологий Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Наталья Столпинская.

"Жителей страны БРСМ приглашает присоединиться к патриотическому проекту в Instagram, оформив свой личный профиль праздничной бутоньеркой "Цветы Великой Победы". Для этого необходимо зайти в официальный аккаунт союза молодежи в Instagram, перейти в раздел "Эффекты" и добавить к своему снимку фильтр "Цветы Великой Победы". Таким образом мы все можем выразить благодарность прадедам, подарившим Великую Победу, возможность спокойно жить, трудиться, растить детей и так же, как в памятном мае 1945 года, искренне радоваться цветущим садам, ставшим символом новых мирных побед суверенной Беларуси", - рассказала Наталья Столпинская.

По ее словам, композиция в виде красно-зеленой ленточки и яблоневого цвета стала узнаваемым символом патриотического проекта. "В проект "Цветы Великой Победы" заложена идея объединения белорусов от мала до велика общей памятью о героических подвигах наших прадедов во время Великой Отечественной войны. Сегодня это особенно актуально. В мире наблюдается все больше попыток фальсифицировать итоги этой кровавой войны и переписать их на свой лад, - отметила представитель БРСМ. - Молодежь Беларуси свято хранит память о Победе, никому не позволит перечеркнуть ее и защитит своих ветеранов".

Республиканский патриотический проект "Цветы Великой Победы", призванный укрепить единство белорусского народа, консолидировать граждан и отдать дань доблести и мужеству героев, сражавшихся за свободу родной земли в годы Великой Отечественной войны, стартовал по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи в январе 2015 года. Во время проекта активисты союза молодежи по всей стране под девизом "Беларусь помнит. Никто не забыт. Ничто не забыто" занимаются благоустройством памятников и обелисков, проходит интернет-челлендж "#Беларусьпомнит". С 5 по 8 мая планируется провести эстафету памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" и On Air марафон "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы".-0-