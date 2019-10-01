БРСМ пригласил учащуюся молодежь со всей Беларуси на деловую игру "Азбука гражданина"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ пригласил членов республиканского совета учащейся молодежи в Минск на деловую игру "Азбука гражданина", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Александра Гончарова.

Республиканский совет учащейся молодежи создан в апреле 2018 года с целью развития самоуправления и выявления лидеров в молодежной среде. Он объединяет три категории учащихся: школ, лицеев и гимназий, учреждений среднего специального и профессионально-технического образования.

"Очередной сбор совета состоится 17 октября в Минске. Мы планируем выйти за принятые рамки заседаний и проведем встречу лидеров учащейся молодежи в новом формате. В частности, познакомим ребят с деятельностью парламента, предложим поучаствовать в деловой игре "Азбука гражданина". Этот проект, направленный на повышение электоральной активности юношей и девушек, недавно был презентован в Гомеле. И сегодня игра охватила весь этот регион", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, разделившись на три команды, молодежь в течение академического часа при помощи моделирования различных ситуаций будет вовлечена в процессы взаимодействия друг с другом, работу белорусского правительства и парламента. "Деловая игра состоит из нескольких блоков. Прежде всего, это интерактив, нацеленный на обновление базы знаний по форме госуправления, парламентской системе, порядку формирования и работы Палаты представителей и Совета Республики, функциям парламента и депутатского корпуса. Кроме того, молодежи предстоит разгадать значение важных для государственного устройства чисел. После подготовительного периода состоится сама игра. Ребятам будет предложено перевоплотиться в общественных и политических деятелей, которые будут участвовать в процессах обсуждения законопроекта и его принятия", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Вторая часть совета учащейся молодежи пройдет в Республиканском институте высшей школы. "Кафедра молодежной политики и социокультурных коммуникаций РИВШ проведет для наших ребят семинар-практикум, на котором познакомит их с проектом стратегии молодежной политики до 2030 года. Впервые члены совета получат домашнее задание. Каждая возрастная группа продумает к следующему заседанию и предложит так называемый блок для дальнейшей программы работы с учащейся молодежью по темам развития социальных коммуникаций", - добавила Александра Гончарова.-0-