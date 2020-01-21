БРСМ примет участие в Международном конгрессе сельской молодежи в Казани

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ примет участие в Международном конгрессе сельской молодежи, который пройдет в Казани с 6 по 9 февраля, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

Конгресс объединит более 250 представителей сельской молодежи из стран СНГ и Совета Европы. "Это молодые люди в возрасте 18-35 лет: представители общественных организаций, работающие с сельской молодежью, предприниматели, работники агропромышленного комплекса, представители органов местного самоуправления. Проект является уникальной пилотной международной площадкой для внедрения успешных механизмов развития сельских территорий силами молодежи", - рассказала Юлия Зинкевич.

На конгрессе будут работать профильные площадки "Молодежное предпринимательство на селе: тренды, подходы и секреты успеха", "Культура, сохранение идентичности и туризм: сельские территории как драйверы культурного роста" и "Образование и лидерство: уникальные возможности сельской местности для развития успешной личности". В белорусскую молодежную делегацию войдут активисты БРСМ предприятий "Волковысское" и "Бабушкина крынка".

"Мы презентуем на конгрессе работу организации с молодежью села. У нас есть о чем рассказать и чем поделиться. Это республиканские проекты "Властелин села", "Молодежь за урожай", "Форум сельской молодежи". Достаточно интересных наработок имеется в регионах и на сельхозпредприятиях. Наша задача не только принять участие в мероприятиях форума и презентовать союз молодежи, - отметила секретарь ЦК БРСМ. - Вместе с партнерами - Российским союзом сельской молодежи - мы планируем запустить совместный проект. Это будет бизнес-игра "Начинающий фермер", старт которой запланирован на апрель".

Юлия Зинкевич отметила, что БРСМ тесно взаимодействует с молодежными организациями Татарстана. "В 2019 году между БРСМ, молодежным правительством Татарстана и Ассоциацией молодежных правительств России подписаны соглашения о сотрудничестве. Участие в конгрессе станет хорошим началом нашего взаимодействия. Мы нацелены реализовывать совместные сельскохозяйственные проекты и проводить тематические мероприятия по обмену опытом", - добавила она.-0-