БРСМ примет участие в молодежном форуме ОБСЕ в Братиславе

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ по приглашению Секретариата ОБСЕ примет участие в молодежном форуме "Перспективы 2030 - привлечение молодежи к безопасному будущему", который состоится 28-29 октября в Братиславе (Словакия), сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

"Мероприятие организуется в развитие одного из приоритетов словацкого председательства в ОБСЕ - продвижение молодежной тематики в повестке дня организации. Форум соберет молодых представителей всех государств-участников и партнеров организации, членов программы "Перспектива 2030", международных экспертов в области молодежной политики и станет площадкой для обсуждения вопросов безопасного будущего на пространстве ОБСЕ и за его пределами", - рассказал Олег Дикун.

Он добавил, что БРСМ планомерно развивает многовекторное международное молодежное сотрудничество, уделяя внимание выстраиванию партнерских отношений с молодежными структурами Союзного государства, Содружества Независимых Государств, стран Шанхайской организации сотрудничества, Европейского союза и Совета Европы.-0-