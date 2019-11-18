БРСМ примет участие в молодежном форуме в Узбекистане

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Белорусского республиканского союза молодежи примет участие в узбекско-белорусском молодежном форуме, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель международного протокола ЦК БРСМ Олеся Сазанкова.

Программа форума предусматривает работу сессий по различным направлениям: культурно-гуманитарное и региональное сотрудничество, патриотическое воспитание, молодежная политика, информационные технологии, предпринимательство, волонтерство. "В частности, запланированы 6 сессий - "Информационные технологии, мобсервисы и робототехника", "Информационные технологии", "Молодежная политика: реализация и механизмы совершенствования", "Молодежное предпринимательство. Особенности организации вторичной занятости молодежи", "Волонтерское движение. Молодежные социальные проекты", "Установление побратимских связей. Молодежный туризм", - рассказала Олеся Сазанкова. Кроме того, участники мероприятия ознакомятся с региональными особенностями сохранения традиций и приумножения культурного наследия Узбекистана.

Узбекско-белорусский молодежный форум пройдет с 18 по 23 ноября на двух площадках Узбекистана - в городах Ташкент и Хива. В нем примут участие представители органов государственного управления, сфер культуры и образования, лидеры детских и молодежных организаций, специалисты сектора информационных технологий. Торжественное открытие состоится 19 ноября.

Белорусский республиканский союз молодежи и Союз молодежи Узбекистана реализуют меморандум о сотрудничестве с декабря 2018 года. Главная цель договоренности - установление и развитие взаимовыгодных контактов между молодежью. Дорожная карта по развитию сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий между БРСМ и Союзом молодежи Узбекистана подписана в августе этого года в Минске на полях I Молодежного IT-форума Беларуси и Узбекистана.-0-