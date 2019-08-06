БРСМ примет участие в подготовке и проведении парламентских выборов

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи примет участие в подготовке и проведении парламентских выборов, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк.

"Молодежь всегда принимала активное участие в избирательных кампаниях. В нынешней кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва молодые люди также не останутся безучастными. Планируется, что союз молодежи будет представлен на каждом избирательном участке. Представители молодежи войдут в состав инициативных групп в поддержку кандидатов, решениями коллегиальных органов будут направлены кандидатуры в участковые комиссии и в качестве наблюдателей. Мы также сделаем все возможное, чтобы наша молодежь пришла на выборы и приняла самое непосредственное участие в такой важной для страны политической кампании", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, план участия молодежи в выборах депутатов Палаты представителей был утвержден в марте на Пленуме ЦК БРСМ. "Именно с того времени мы начали подготовку к парламентским выборам, формировали списки штабов. То есть это работа не одного дня. Союз молодежи сформировал республиканский, областные, Минский городской и районные штабы по выборам депутатов Палаты представителей", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Как сообщалось, Президент Беларуси 5 августа подписал указы № 293 и № 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года.-0-