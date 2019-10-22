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22 октября 2019, 17:16

БРСМ примет участие во Всероссийском слете студенческих отрядов

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бойцы студенческих отрядов Белорусского республиканского союза молодежи примут участие во Всероссийском слете студенческих отрядов 25-27 октября в Государственном Кремлевском дворце в Москве, посвященном 60-летию этого движения, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

"Всероссийский слет студенческих отрядов объединит более 6 тыс. участников движения нескольких поколений из 80 регионов России, стран СНГ и Балтии. Беларусь представит официальная делегация из 50 человек. В нее вошли ветераны студотрядовского движения, которые участвовали в его становлении и развитии, руководители штабов студенческих отрядов БРСМ различных уровней, лучшие представители студотрядов учреждений высшего образования", - рассказал Олег Дикун.

Планируется, что белорусская делегация посетит торжественную церемонию открытия мероприятия и примет участие в работе всех интерактивных площадок, спортивных и творческих фестивалей, конкурсов профмастерства, интеллектуальных играх, мастер-классах и встречах ветеранов движения.

История студотрядовского движения ведет отсчет с 1959 года. Первые белорусские строительные отряды начали работу в 1963 году на социально-культурных объектах Казахстана. Движение быстро развивалось и объединяло все больше молодых людей, которые трудились на самых ответственных объектах: строили БАМ, Братскую и Усть-Илимскую ГЭС, Новополоцкий и Мозырский нефтеперерабатывающие заводы, "Гомсельмаш" и другие.

"Одно из важных направлений нашей деятельности - организация работы сводных белорусско-российских студенческих отрядов разных профилей: строительных, педагогических, сервисных. Этому способствует соглашение о сотрудничестве между БРСМ и Молодежной общественной общероссийской организацией "Российские студенческие отряды". Только в этом году в России отработали 14 наших отрядов общей численностью 326 человек", - отметил второй секретарь.

В свою очередь, белорусско-российский студенческий строительный отряд имени дважды Героя Советского Союза маршала Н.И.Крылова трудился на строительстве объектов БелАЭС и социальных объектах Островца, которые имеют статус Всебелорусской молодежной стройки. Белорусско-российский студотряд работал и на строительстве объектов третьей линии Минского метрополитена - городской молодежной стройке.

В конце ноября в Минске запланировано проведение Всебелорусского слета студенческих отрядов "Время движения" и подведение итогов третьего трудового семестра.-0-

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