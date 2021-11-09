БРСМ принял первые заявки на конкурс молодежных инициатив

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые два десятка заявок на "Конкурс молодежных инициатив" поступили в Центральный комитет Белорусского республиканского союза молодежи, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта секретарь ЦК БРСМ Варвара Серова.

"Все поступившие в адрес организаторов инициативы прошли регистрацию, первичный отбор и уже сегодня направлены на независимую экспертизу. А мы продолжаем принимать обоснованные, интересные, креативные и полезные молодежные инициативы и спешим подчеркнуть, что время подачи заявок ограничено, - рассказала Варвара Серова. - Мы предлагаем всем заинтересованным - молодежным и детским общественным объединениям, учреждениям образования и организациям, группам ребят и индивидуальным участникам - изучить положение и оперативно присылать свои инициативы. Вместе с тем соискателям малых грантов нужно быть более внимательными при подготовке заявительного пакета документов. Отмечу, что в некоторых поступивших заявках не были обозначены контакты для обратной связи, имелись случаи неверных расчетов в сметах и даже отсутствовали необходимые приложения".

По словам координатора проекта, по всей стране проходят информационные и обучающие интенсивы, а в ЦК ежедневно поступает множество звонков для консультаций. "Безусловно, ни один потенциальный участник конкурса не остается без разъяснений. Это важная коммуникативная составляющая нового проекта, - дополнила она. - "Конкурс молодежных инициатив" - наш первый опыт в Беларуси. Если он у нас приживется и мы сможем реализовать задуманное, финансирование лучших проектов обеспечит один из партнеров".

Организатором проекта выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и Банка развития. Его цель - оценка и отбор молодежных инициатив, направленных на вовлечение молодежи в творческую деятельность и социальную практику, повышение гражданской активности, раскрытие потенциала. Условия конкурса подробно указаны в положении, размещенном на сайте "Молодежь Беларуси" (brsm.by), в том числе способы подачи заявок как онлайн, так и офлайн.-0-