БРСМ призвал страны коллективного Запада проявить гуманизм по отношению к беженцам

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи возмущен ситуацией, связанной с эскалацией конфликта с беженцами на западных рубежах Беларуси, и обращается к странам коллективного Запада проявить гуманизм и оказать всяческое содействие в прекращении издевательства над людьми, бежавшими от войны за мирной жизнью и ставшими заложниками ваших лживых обещаний. Об этом говорится в обращении Союза молодежи к странам коллективного Запада, сообщает БЕЛТА.

Союз молодежи поддерживает справедливую обеспокоенность Президента Беларуси о гуманитарной катастрофе на государственной границе, а также конфронтации с нашей страной сопредельных государств.

"Мы требуем повышения совместной ответственности ЕС за судьбы обессиленных от холода и голода людей, благодаря по-настоящему "европейскому гостеприимству под конвоем и колючей проволокой и миграционной солидарности" и призываем всех неравнодушных людей оказать мигрантам посильную помощь", - говорится в обращении.-0-