БРСМ: проект "Цветы Великой Победы" стал символом преемственности поколений

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриотический проект "Цветы Великой Победы", инициированный Белорусским республиканским союзом молодежи, стал символом преемственности поколений. Такое мнение во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА высказала заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ Александра Луговская.

"Этот национальный проект объединил с 2015 года сотни тысяч белорусов разных возрастов и профессий. Он направлен на консолидацию нашего общества на основе героических традиций и истории страны, сохранение связующей нити поколений, противостояние попыткам искажения исторической правды о героизме и роли советского народа в годы Великой Отечественной войны", - рассказала Александра Луговская.

Она подчеркнула, что красно-зеленая ленточка и яблоневый цвет и в этом юбилейном году Великой Победы станут символами преемственности поколений победителей и молодых современников. "За 75 лет, отделяющих нас от тех трагических событий в истории человечества, выросли новые поколения людей. Но в наших сердцах всегда будет жить память о бессмертном подвиге советского народа, совершенном во имя свободы и независимости Родины", - отметила завотделом.

Александра Луговская также добавила, что во время республиканского патриотического проекта БРСМ реализует целый ряд мероприятий. Среди них - благотворительный проект "Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто" по благоустройству мемориалов и памятников воинской славы, эстафета памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" по возложению цветов к мемориалам, On Air марафон "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы".-0-