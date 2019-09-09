БРСМ проведет арт-эстафету ко Дню матери

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи проведет арт-эстафету "Слова, першае ў жыццi…", посвященную Дню матери, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта Екатерина Савченко.

"Арт-эстафета направлена на укрепление института материнства и повышение статуса женщины-матери в обществе. Проект стартует 10 октября в преддверии одного из самых теплых и душевных праздников - Дня матери, который помогает нам глубже ощутить величие и святость главной миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием новых поколений", - рассказала Екатерина Савченко.

Арт-эстафета продлится по 14 октября и будет включать спортивные праздники, соревнования молодых мам, мастер-классы и интерактивные программы, творческие встречи, чествование матерей, выставки, заседания клубов молодых семей, концерты художественной самодеятельности. "Кроме того, мы планируем посетить родильные дома и поздравить женщин, которые в предпраздничные дни стали мамами", - отметила координатор проекта.

По словам Екатерины Савченко, арт-эстафета призвана напомнить юношам и девушкам, чтобы в повседневной суматохе они не забыли поздравить своих мам. "Главный подарок для мамы от ее детей - это внимание. Даже, если вы находитесь в командировке или не живете с ней в одном городе, можно позвонить, написать письмо, отправить открытку или сообщение. Есть много способов связаться с близкими с помощью современных технологий, и молодежь знает, как это сделать, лучше других", - подчеркнула она.

Координатор проекта добавила, что все желающие смогут принять участие в конкурсах на лучшую эмблему, фотографию, рисунок, стихи и эссе, посвященные матерям. Победители и лауреаты будут определены в различных категориях. С условиями конкурсов можно ознакомиться на официальном сайте союза молодежи и в социальных сетях.-0-