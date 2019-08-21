БРСМ проведет конкурс между студенческими общежитиями

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ планирует с начала нового учебного года провести в студенческих общежитиях республиканский конкурс "Наш дом", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

Цель проекта - совершенствование воспитательного процесса, направленного на формирование у студенческой молодежи культуры и быта поведения, повышение уровня жилищно-бытовых условий проживания студентов, изучение и применение положительного опыта воспитательной работы учреждений высшего образования в общежитиях.

"Этот конкурс инициировала республиканская коллегия студенческой молодежи при Центральном комитете ОО "БРСМ". Мы поддержали и планируем провести его в новом учебном году в два тура: сначала на уровне учреждений высшего образования, а затем - на республиканском. Первый тур будет организован с сентября по январь. В это время созданные конкурсные комиссии будут проводить регулярные рейды в каждом студенческом общежитии по проверке санитарного состояния комнат, блоков, мест общего пользования. В общий результат войдут также соблюдение норм пожарной безопасности, организация воспитательного процесса, в том числе различного рода профилактическая работа, внешний вид и благоустройство общежития, оформление и озеленение территории, ландшафтных площадок, наличие и содержание спортивных площадок", - рассказал Олег Дикун.

В результате будут определены победители в номинации "Лучшее общежитие" в областях и городе Минске, которые примут участие в республиканском финале. Он пройдет с февраля по май. Для финалистов каждый последующий месяц учебного года планируется посвятить определенному направлению: спортивному, интеллектуальному, творческому, а также пожарной безопасности и профилактике правонарушений.

"К примеру, в феврале между финалистами мы проведем спортивные соревнования по различным видам спорта, в марте - мероприятия по взаимодействию с министерствами чрезвычайных ситуаций и внутренних дел, в апреле - интеллектуальные конкурсы, в мае - творческий конкурс на сцене, во время которого каждое общежитие представит визитку. Жюри республиканского финала определит победителя в номинации "Лучшее общежитие" - 1,2,3 место, "Лучшее общежитие в онлайн голосовании", "Лучший Telegram канал", "Спортсмены рвутся вперед", "Порядок превыше всего! ", "Дети Эйнштейна", "Талантоха", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

По итогам конкурса республиканская коллегия студенческой молодежи совместно с БРСМ создадут методические рекомендации по применению положительных практик в общежитиях учреждений высшего образования. -0-