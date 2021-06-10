БРСМ проведет национальный фестиваль молодежного творчества

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи приглашает молодежные коллективы и индивидуальных исполнителей в возрасте от 14 до 31 года принять участие в национальном фестивале молодежного творчества "Огонь молодежных талантов", сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта Владислав Дубицкий.

"Во время фестиваля талантливая молодежь сможет проявить себя в трех творческих направлениях - хореография, вокал, оригинальный жанр и побороться за победу в конкурсах "Огонь танца" (номинации "Шоу-программа", "Стрит дэнс", "Чирлидинг", "Современная хореография", "Белорусский народный танец"), "Огонь голоса" (номинации "Мировой хит", "Белорусский хит", "Славянский хит", "Авторский хит"), "Огонь уникальности" (номинации "Световое шоу", "Акробатика", "Иллюзионизм", "Искусство внутри тебя")", - рассказал Владислав Дубицкий.

Фестиваль пройдет в три тура - областные (Минский городской), квалификационный отбор, финал. Заявку для участия в проекте можно подать в территориальные комитеты БРСМ по месту жительства, либо пройти регистрацию онлайн.

"Финал национального фестиваля молодежного творчества "Огонь молодежных талантов" пройдет 17 июля в формате гала-концерта на Дне молодежи XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Тем, кто хочет показать, на что способны в творческом плане, и громко заявить о себе на всю страну, необходимо поторопиться с заявками. Областные туры проекта стартуют 24 июня. "Огонь молодежного таланта" в этот день зажигает столица. 26 июня самых талантливых молодых белорусов встречают в Борисове и Гродно, 27 - Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. К слову, более подробно о проекте и условии участия в номинациях можно узнать на официальных интернет-ресурсах и в группах БРСМ в соцсетях", - пояснил руководитель проекта.

Фестиваль проводится с целью создания условий для развития и реализации творческого и культурного потенциала молодежи, выявления и поддержки талантливой молодежи.-0-