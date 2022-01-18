БРСМ проведет обучающий интенсив для руководителей предприятий, принимающих студотряды

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский обучающий интенсив "Перспективы развития белорусского студотрядовского движения" для руководителей предприятий и организаций, принимающих студенческие отряды, пройдет 19 января на базе ЗАО "Атлант" в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Прохоров.

"Начало года - отличное время для проработки качественного задела, чтобы летом, в третьем трудовом семестре БРСМ мог предоставить студентам и учащимся максимальные возможности трудоустройства в составе студенческих отрядов. И мы уже сегодня ведем переговоры с потенциальными нанимателями, подписываем соглашения, бронируем трудовые квоты и проводим обучающие интенсивы для представителей принимающих организаций, - рассказал Александр Прохоров. - Подобное мероприятие пройдет на базе ЗАО "Атлант", где уже не первый год успешно реализуется производственный трудовой проект, объединивший сотни ребят со всей страны. В нем будут участвовать представители Белорусской железной дороги, акционерных обществ "Интеграл", "Камволь", "Белкнига", "Гомсельмаш", "Гомельский электромеханический завод", "Могилевлифтмаш", "Кондитерская фабрика "Слодыч", "Красный Мозырянин", ЗАО "Атлант" (победитель в номинации "Переходящее знамя лучшей принимающей организации" республиканского конкурса "Трудовой семестр - 2021") и др.".

По словам второго секретаря ЦК БРСМ, в ходе обучающего интенсива потенциальных нанимателей познакомят с деятельностью студотрядов и основными нормами правовой базы при организации их работы. "Совместно с Министерством труда и социальной защиты мы подготовили для нанимателей цикл интерактивных лекций о порядке приема на работу участников студенческих отрядов, использования средств на развитие движения, организации трудовых проектов. Бойцы студенческих отрядов презентуют нанимателям свои лучшие практики во время работы интерактивных площадок, расскажут о студотрядовском движении, его истории и развитии", - отметил он.

Александр Прохоров подчеркнул, что сегодня по всей стране идет активное обсуждение проекта Конституции Беларуси. "БРСМ стоит в авангарде обсуждения изменений и дополнений в Конституцию в молодежной среде. Мы уже провели серию открытых диалогов "Сила Основного закона" по всей стране. Завтра в рамках программы интенсива также будет работать молодежная дискуссионная площадка. Предлагаемый к обсуждению проект Основного закона бойцы, командиры и комиссары студенческих отрядов обсудят во время открытого диалога вместе с экспертами - руководителями госорганов", - дополнил он.

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. По итогам 2021 года в составе 2408 отрядов трудились 34 010 человек.