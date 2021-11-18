БРСМ проведет обучающий интенсив по организации патриотического проекта "Зимний маршрут"

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ проведет 19-21 ноября обучающий интенсив "Школа подготовки командных составов отрядов патриотического проекта "Зимний маршрут-2022" для руководителей этого трудового проекта, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, командир РШСО Надежда Шаховская.

"Традиционно мы начинаем подготовку руководителей трудовых проектов задолго до их начала. Патриотический проект "Зимний маршрут" не исключение. В этот раз мы дислоцируемся в Минском районе. Обучение пройдут 40 человек из всех регионов. Программа насыщена коммуникативными интерактивами, тренингами, мастер-классами по организации проведения комплекса трудовых челленджей, патриотических акций, профириентационных мероприятий для школьников разного возраста и специфике работы с ними, ораторскому искусству, организации внутриотрядных проектов", - рассказала Надежда Шаховская.

Командир РШСО отметила, что во второй день обучающего мероприятия запланировано проведение научно-популярного интенсива "АЭС на ладони". "Данный интенсив призван познакомить командный состав студенческих отрядов с актуальной повесткой атомной отрасли и повысить компетенции в сфере публичных выступлений перед молодежной аудиторией. Его программа строится по пяти направлениям, среди которых "Современные атомные технологии", "Белорусская АЭС", "Мифы об атомной энергетике" и предполагает исключительно интерактивный формат. В частности, диалоги с экспертами в области инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии, интеллектуальные и командные игры, коммуникативные игры-дискуссии и даже квесты", - дополнила она.

Завершится обучение презентацией практических проработанных предложений для включения в единую программу "Зимнего маршрута - 2022". "В этом году мы планируем задействовать в патриотическом проекте все шесть областей - 126 студентов. Программа будет сверстана уже к началу декабря, а сразу по окончании интенсива на конкурсной основе стартует набор в шесть отрядов зимнего маршрута. Количество мест ограничено - по 21 человеку в каждый отряд", - резюмировала Надежда Шаховская.

Впервые патриотический трудовой проект "Зимний маршрут", организатором которого выступает Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ при поддержке Министерства образования и органов исполнительной власти, стартовал в январе 2021 года. Молодежная инициатива была ориентирована на профориентационную работу в сельских школах, адресную помощь пожилым людям с акцентом на гражданско-патриотический вектор. С 23 по 31 января студенческие отряды "Зимнего маршрута" преодолели более 1,6 тыс. км по Витебской, Гродненской и Могилевской областям с проведением профориентационных интерактивов и тематических занятий, концертных и социально значимых программ.-0-