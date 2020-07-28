БРСМ проведет онлайн-квиз по истории белорусской государственности

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи проведет сегодня онлайн-квиз "За Беларусь!" по истории белорусской государственности, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор интеллектуальной игры Кристина Кечко.

"Проект "I БРСМ I онлайн", инициированный союзом молодежи в официальных группах организации в соцсетях, продолжается. Очередной квиз является его составной интеллектуальной частью. Пакет заданий игры состоит из 75 тематических вопросов. Это важные факты по истории становления независимой страны и о достижениях суверенной Беларуси в различных областях - науке, культуре, искусстве, образовании, спорте. Безусловно, он включает вопросы, касающиеся выдающихся государственных деятелей. Каждое новое задание предусматривает четыре варианта ответа. К слову, ряд вопросов онлайн-квиза подготовлен при поддержке Института истории Национальной академии наук Беларуси", - рассказала Кристина Кечко.

Регистрация для желающих поучаствовать в квизе открыта. "В игре одновременно могут принимать участие около полутысячи человек, которые прошли предварительную регистрацию на платформе myquiz.ru/p/097132. Старт онлайн-квизу будет дан сегодня в 19.00 в прямом эфире в центральном аккаунте БРСМ в Instagram. Ведущий трансляции проведет интерактивное сопровождение игры с наводящими подсказками, комментариями ответов и подведением итогов. Абсолютный победитель будет определен в онлайн-режиме по общему времени прохождения теста и количеству правильных ответов. Обладателей первого, второго и третьего мест ожидают призы: игровая приставка, фотоаппарат мгновенной печати и набор маек-вышиванок", - отметила координатор игры.-0-