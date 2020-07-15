БРСМ проведет серию открытых диалогов "Беларусь: вчера, сегодня, завтра"

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи проведет в регионах страны с 18 июля по 8 августа более 200 открытых диалогов "Беларусь: вчера, сегодня, завтра", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

"Активно участвуя в жизни страны и выступая инициаторами полезных начинаний, молодые люди стремятся проявить свою гражданскую позицию. При этом весьма важно конструктивно вдохновить общество строить достойное будущее, совершенствуя то, что создано в Беларуси за четверть века с небольшим. Решение этих задач приобретает особую актуальность накануне важного общественно-политического события в стране. Именно поэтому БРСМ инициировал проведение в период электоральной кампании серии отрытых диалогов, чтобы в очередной раз предоставить молодым людям возможность заявить о своей жизненной позиции, раскрыть ее роль в развитии страны и формировании мировоззрения нового поколения", - рассказала Александра Гончарова.

Слоган открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" - "Сохраняя - приумножаем!". "В нем отражена основная идея стабильного развития общества - ценить то, что у нас есть, знать и уважать героическую историю страны, бережно относиться к достигнутым результатам и при этом сконцентрировать все усилия на новых прорывных идеях и инновациях. При проведении дискуссий будет использован цикл видеороликов "Ожившие фотографии" совместного проекта представительства МТРК "МИР" в Беларуси и БЕЛТА", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Первая дискуссионная площадка начнет свою работу 18 июля во время официальной программы Дня молодежи на XXIX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" на базе Витебской областной библиотеки имени В.И.Ленина. Актуальная дискуссия объединит участников нового республиканского проекта "Молодежный поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне": студентов, представителей трудовых коллективов, IT- и блогосфер, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентариев и волонтеров. Вместе со спикерами и экспертами они обсудят ряд вопросов, касающихся сферы молодежной политики, своего участия в решении социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем, реализации молодежных инициатив как средства формирования активной гражданской позиции. Использование на мероприятии QR-кода поможет организаторам поезда уточнить и аккумулировать ожидания молодежной команды от участия в проекте "Молодежный поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне".

"По окончании открытого диалога министр образования Игорь Карпенко передаст руководителю молодежного поезда, депутату Палаты представителей Сергею Сыранкову Государственный флаг Беларуси и флаг проекта "Молодежный поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне". Стилизованный символикой проекта железнодорожный состав отправится в этот же день с железнодорожного вокзала в 23.00 по маршруту Витебск - Шклов - Могилев - Гомель - Пинск - Брест - Гродно - Молодечно - Минск. На протяжении семи дней молодые люди по всей Беларуси примут участие в насыщенной программе этого проекта", - добавила Александра Гончарова.-0-