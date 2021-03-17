БРСМ реализует патриотический проект "Сестры Хатыни"

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи реализует в Год народного единства патриотический проект "Сестры Хатыни", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

"Одна из важнейших задач для нас, молодых, не допустить фальсификации истории Великой Победы, отстоять и сохранить историческую правду. Эта задача как никогда актуальна сегодня, когда "доброжелатели" нашей страны пытаются насаждать нам свои ценности, перечеркивая подвиг советского народа. К сожалению, история их ничему не научила. А кое-кто из наших соседей открыто занимается вандализмом и продолжает демонтировать памятники воинам-освободителям, - подчеркнул Александр Прохоров. - Приближается скорбная дата хатынской трагедии. Молодежь инициировала навести порядок на мемориалах памяти сожженных деревень в годы Великой Отечественной войны. Именно на это направлен наш патриотический проект "Сестры Хатыни".

По его словам, только до 22 марта активисты БРСМ благоустроят более 120 объектов воинской славы, в том числе территории сожженных деревень. "Ребята будут трудиться во всех уголках Беларуси. Объектом молодежной заботы станут более 120 памятников, мемориалов, обелисков, воинских захоронений. К примеру, волонтеры БРСМ приведут в порядок территорию сожженных в годы войны деревень Коренево (Бешенковичский район), Лобецкие (Браславский район), мемориального комплекса сожженным деревням в деревне Асташево (Лиозненский район), памятника сожженным деревням в Пружанах, памятника жителям сожженной деревни Ворони (Столинский район), братскую могилу погибшим землякам деревень Трахимовичи, Городки, Большая Воля, Дубровка (Дятловский район), мемориальный комплекс "Место сожженной деревни Любча" (Новогрудский район) и других", - рассказал второй секретарь ЦК БРСМ.

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Сохранению исторической памяти посвящена ежегодная масштабная акция "Цветы Великой Победы", инициированная молодежной организацией в 2015 году, которая стала символом преемственности поколения победителей и молодых современников. -0-