БРСМ реализует в 2019-2020 годах патриотический проект "Беларусь помнит"

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи в 2019-2020 годах реализует многоступенчатый республиканский патриотический проект "Беларусь помнит", посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк.

"Кто не помнит истории своей страны - тот не имеет будущего. 75 лет прошло, Беларусь помнит и чтит подвиг павших и живых, известных и безымянных белорусов - солдат Великой Отечественной, партизан и подпольщиков. Беларусь помнит миллионы граждан, угнанных в фашистское рабство, замученных в концлагерях и гетто, помнит тех, кто ковал Победу в тылу врага у станков и освобождал страну от немецко-фашистских захватчиков. Беларусь помнит и ценит Великую Победу, которая объединила и всегда будет объединять людей разных поколений от мала до велика, сколько бы времени ни прошло, помнит каждого без исключения защитника Отечества. Мы верны этой памяти, белорусы хранят ее в каждом доме, каждой семье. И молодое поколение не позволит переписать правдивую историю о той страшной войне и героизме наших прадедов, дедов и отцов", - заявил Дмитрий Воронюк.

Многоступенчатый республиканский патриотический проект "Беларусь помнит" направлен на восстановление и сохранение исторической памяти о героических подвигах, истории и судьбы каждого белоруса, внесшего свой вклад в освобождение страны и Великую Победу, и предполагает проведение молодежью поисковой и исследовательской работы. Одним из важных мероприятий проекта станет республиканская патриотическая акция "Полотно освобождения". "Уже через несколько дней мы дадим старт акции и надеемся, что к ней подключатся не только активисты БРСМ и БРПО, но и все жители Беларуси. "Полотно освобождения" расскажет о героях, которые живут рядом с нами, кто воевал на полях Великой Отечественной и кто после Победы восстанавливал страну из руин. Обо всех вместе и, самое главное, о каждом герое в отдельности", - отметил Дмитрий Воронюк.

Во время акции в каждом районе и области будут созданы "Полотна освобождения", а республиканское планируется создать к 3 июля при непосредственном участии Министерства культуры. В эти дни БРСМ также приглашает всех желающих присоединиться к интернет-челленджу фотографий #Беларусьпомнит, который проходит в социальных сетях. Чтобы стать участником проекта, необходимо разместить архивную фотографию члена семьи-участника Великой Отечественной войны и дополнить данный пост информацией о том, кто изображен на снимке, кем этот герой был во время войны, рассказать о его наградах. Под фото необходимо обязательно поставить хештег #Беларусьпомнит и передать эстафету памяти своим друзьям.

В Год студенческих отрядов как никогда актуальна молодежная инициатива "Их именами названы студенческие отряды". В частности, каждый студотряд будет носить имя комсомольца, Героя Советского Союза. Этому будет предшествовать большая исследовательская работа по изучению биографии и подвигов героев.-0-