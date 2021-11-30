БРСМ сделает акцент на правовое воспитание молодежи

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи совместно с заинтересованными будет целенаправленно разъяснять правовые ценности молодым людям, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ Вероника Пашурина.

"События прошлого года показали, что правовые знания молодых граждан нашей страны, к сожалению, далеки от реалий политической и правовой культуры. Непонимание своих же действий и их последствий зачастую приводили к тому, что ребята оказывались фигурантами дел об административных правонарушениях или, что еще хуже, уголовных дел. Сегодня БРСМ при поддержке заинтересованных создает специальный инструментарий, с помощью которого мы будем доносить правовые ценности до сознания каждого молодого человека. Фактически мы начали проводить эту работу сразу с сентября, поскольку правовое воспитание молодежи было определено делегатами нашего съезда одним из ведущих направлений стратегии развития организации", - рассказала Вероника Пашурина.

По словам представителя ЦК БРСМ, правовому сопровождению молодежи - повышению уровня правового просвещения, информированию о нормах законодательства Беларуси, основных изменениях нормативных правовых актов - способствует сотрудничество Белорусского республиканского союза молодежи с институтами права. "2 декабря мы планируем подписать соглашение с Институтом повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Беларуси. Данный документ направлен на формирование у молодых людей качеств гражданина-патриота, популяризацию здорового образа жизни и профилактику правонарушений в молодежной среде, - пояснила она. - Такую же работу мы проводим совместно и с Национальным центром правовой информации".

В частности, в декабре среди учащихся 10-11-х классов общеобразовательных школ стартует республиканский правовой турнир "Сила закона" - совместный проект БРСМ, НЦПИ и Министерства образования. Он пройдет в три тура с использованием современных технологий.-0-