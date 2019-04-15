15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для развития самоуправления и выявления лидеров в молодежной среде БРСМ создает советы учащейся молодежи, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета общественного объединения Александра Гончарова.

"На сегодняшний день уже функционируют советы студенческой и работающей молодежи, теперь создаются советы учащейся молодежи. Их отличительная черта в том, что они будут разделены на три группы. В первую войдут учащиеся школ, лицеев и гимназий, во вторую - учреждений среднего специального образования, в третью - учреждений профессионально-технического образования. По 21 представителю в каждой группе", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, первое организационное собрание совета учащейся молодежи пройдет 24 апреля в Республиканском доме молодежи в Минске. "Кроме того, на протяжении дня на базе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка для ребят будут организованы тренинги, что позволит им познакомиться и подружиться. Еще это возможность выявить в каждой группе лидеров, которые впоследствии возглавят советы учащейся молодежи. Запланирована и экскурсия в Национальный исторический музей, который является партнером союза молодежи", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Александра Гончарова добавила, что советы учащейся молодежи станут в том числе хорошей коммуникационной площадкой.-0-