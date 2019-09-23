БРСМ создаст виртуальную летопись армейской службы

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ сегодня дает старт второму этапу республиканской акции "Я служу!", сообщил корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба Молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ Сергей Таболич.

Акция стартовала в феврале. Ее главная задача - сформировать у родителей и молодежи, в том числе призывного возраста, понимание необходимости службы в Вооруженных Силах, создать положительный имидж армии. БРСМ приглашает ребят, отслуживших в армии, поучаствовать в создании в социальных сетях летописи армейской службы.

"Для этого нужно под хештегом #яслужу! загрузить на личную страницу в любой соцсети не только свои фото, но и фото отца, деда, прадеда из армейского прошлого с кратким описанием "Служба в армии - для меня это…". С условиями участия в акции можно ознакомиться в группе @brsmby "ВКонтакте", где и будет создан полный виртуальный дембельский альбом. Также мы приступили к подготовке видеороликов, направленных на популяризацию службы в Вооруженных Силах", - рассказал Сергей Таболич.

Кроме того, по традиции союз молодежи совместно с Министерством обороны, Белорусским союзом женщин и Белорусским союзом офицеров продолжит организовывать посещения войсковых частей для родителей призывников и тех, чьи сыновья проходят срочную службу. Это позволит увидеть, в каких условиях живут молодые военнослужащие, пообщаться с командованием частей и соединений.

"В первой декаде октября запланирован прямой эфир в социальной сети Instagram с участием первого секретаря ЦК БРСМ Дмитрия Воронюка и представителя Министерства обороны. В это время любой желающий сможет задать вопрос о службе в Вооруженных Силах. Это поможет показать армию такой, какая она есть", - отметил командир республиканского штаба.

Второй этап акции "Я служу!" будет проходить с 23 сентября по 7 октября. Организаторы - Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство обороны, Белорусский союз женщин, Белорусский союз офицеров.-0-