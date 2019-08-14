БРСМ трудоустроил с начала года более 5 тыс. несовершеннолетних в составе студотрядов

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи с начала года оказал помощь в трудоустройстве в составе студенческих сельскохозяйственных и экологических отрядов более чем 5 тыс. несовершеннолетних, сообщила журналистам командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала года в Беларуси в составе студенческих сельскохозяйственных и экологических отрядов трудоустроено 5 656 несовершеннолетних. Из них 444 - ребята, которые находятся на различных видах профилактического учета и оказавшиеся в социально опасном положении. Всего на 1 августа в составе 1046 студенческих отрядов трудоустроено более 13 тыс. человек", - рассказала Надежда Шаховская.

Она напомнила, что БРСМ объявил 2019-й Годом студенческих отрядов. "Особое внимание мы уделяем идеологии и культуре студотрядовского движения. Это направление помогают реализовывать комиссары студотрядов. Традиционно в каждой области и городе Минске наши бойцы трудятся на молодежных стройках: это реконструкция Коссовского замка, строительство третьей линии Минского метрополитена, реконструкция комплекса зданий "Городская клиническая больница" в Гродно, средней школы в микрорайоне Билево в Витебске и другие. Центральным объектом является Всебелорусская молодежная стройка в Островце, где 22 августа состоится закрытие трудового семестра. Сейчас там работают 12 линейных отрядов из Беларуси и России численностью 226 человек", - отметила командир республиканского штаба.-0-