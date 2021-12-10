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Общество
10 декабря 2021, 15:06

БРСМ трудоустроил в 2021 году в составе студенческих отрядов 33,5 тыс. молодых людей

Фото из архива
Фото из архива

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи трудоустроил в 2021 году в составе студенческих отрядов различных профилей 33,5 тыс. молодых людей, сообщил журналистам второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Студотрядовское движение активно развивается во многом благодаря тем уникальным условиям, которые созданы сегодня Президентом по поддержке нашего движения. Цифры трудоустроенной молодежи говорят сами за себя. В этом году мы трудоустроили 33,5 тыс. молодых ребят. Это лучший результат за последние пять лет. Мы выросли не только количественно, но и качественно. Развитие корпоративной культуры движения значительно возросло. Мы в этом году сделали акцент на развитие трудовых республиканских проектов, - отметил Александр Прохоров. - Молодежный производственный трудовой проект был реализован на базе завода холодильников "Атлант", где ребята работали сборщиками холодильного оборудования. Впервые мы реализовали сельскохозяйственный трудовой проект на базе Толочинского консервного завода. Очень приятно, что во всех областных, республиканских и даже международных проектах, где требовались дополнительные трудовые резервы, принимала участие наша молодежь".

По словам второго секретаря ЦК БРСМ, активно развивается международное сотрудничество с Российской Федерацией. "Наши ребята работали в этом году в детских оздоровительных центрах "Орленок", "Жемчужина" в Анапе. Важный проект мы реализовали совместно с "Мобильными кадрами России". Белорусские ребята принимали участие в строительстве и реконструкции магистралей М1 Брест - Москва и М12 Москва - Казань", - дополнил он.

Сегодня на базе Центра корпоративных мероприятий ЗАО "Атлант" в Минске в рамках финальных мероприятий марафона студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство" проходит торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра с чествованием победителей республиканского конкурса "Третий трудовой" на лучший студенчески отряд и лучшего нанимателя, принимающего студенческий отряд с участием более полутысячи бойцов СО из всех уголков Беларуси. В фойе центра работают молодежные интерактивные площадки. Здесь же развернулась выставка творческих работ победителей конкурса "Трудовой семестр", вернисажа "Отряд is", запланирована презентация новой книги воспоминаний ветеранов студотрядовского движения "Наш третий трудовой".

Республиканский марафон студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство" стартовал 15 сентября накануне Дня народного единства во Дворце Республики с участием 3 тыс. бойцов студенческих отрядов и в формате студотрядовского праздника с подведением итогов третьего трудового семестра и чествованием лучших участников движения продолжил свой путь по всем регионам Беларуси. Завершит программу марафона трехдневный всебелорусский слет студенческих отрядов "Время движения".-0-

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