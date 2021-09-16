БРСМ трудоустроил в студотрядах более 28 тыс. человек

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский штаб студенческих отрядов Белорусского республиканского союза молодежи трудоустроил в этом году в студотрядах более 28 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

"Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ трудоустроил в этом году более 28 тыс. человек в составе 2109 студенческих отрядов. В том числе 11 478 несовершеннолетних подростков (из них 603 состоят на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних), а также 197 подростков, оказавшихся в социально опасном положении", - рассказал Александр Прохоров.

По его словам, республиканский сельскохозяйственный трудовой проект "Толочин" объединил 62 человека в составе 5 отрядов из 4 регионов ("Импульс" имени Героя Советского Союза Михаила Капустина - база формирования Бобруйский механико-технологический колледж, "Каскад" имени Героя Советского Союза Макара Барташова - Жлобинский РК БРСМ, "Огонь" имени Героя Советского Союза Ивана Баграмяна - Витебский ГК БРСМ, "Факел" имени Героя Советского Союза Павла Батова - Витебский государственный университет имени П.М.Машерова, "Альтаир" - Каменецкий РК БРСМ). Работали на сельхозплощадках РУП "Толочинский консервный завод" на сборе ягод красной смородины.

Статус областной (Минской городской) молодежной стройки в 2021 году был присвоен следующим объектам. В Брестской области - строительство многофункционального медицинского центра в Бресте. В Витебской - реконструкция корпуса Кадетского училища в Полоцке и реконструкция улицы Гагарина в городе Витебске. В Гомельской - строительство средней школы в микрорайоне №96 Гомеля. В Гродненской - реконструкция комплекса зданий Городской клинической больницы №3 города Гродно под областной клинический онкологический диспансер. В Могилевской - строительство кардиотерапевтического корпуса на территории Могилевской областной клинической больницы в Могилеве.

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Сегодня в Минске открытым чемпионатом "Ведаю Беларусь" среди студенческих отрядов по скоростной сборке спилс-карт страны завершается масштабный студотрядовский форум "Молодость. Труд. Единство", посвященный Дню народного единства.-0-