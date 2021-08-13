БРСМ трудоустроил в студотрядах около 19,5 тыс. человек

Сегодня командиры, комиссары штабов возложили цветы к монументу Победы, ознакомились с работой по организации и развитию студотрядовского движения в Минске, посетили ряд предприятий, на которых работают студенческие отряды. Большое внимание во время работы семинара, который продлится завтра, будет уделено освещению деятельности студенческих отрядов в средствах массовой информации и сети интернет. Так, 14 августа комиссарам и командирам штабов объяснят пошаговую технологию организации студенческих отрядов, охраны труда. Запланировано посещение Национального исторического музея.

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи трудоустроил в студотрядах около 19,5 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров."По состоянию на 1 августа 19 490 человек трудоустроены в составе 1473 отрядов. В том числе в составе студенческих отрядов трудоустроено 8966 несовершеннолетних", - рассказал Александр Прохоров.По его словам, сегодня в Минске стартовал семинар-практикум "Школа подготовки руководителей штабов территориальных студенческих отрядов" со всех регионов республики.Ключевым мероприятием станет "Атлантфест", где бойцы молодежного производственного трудового проекта "Атлант-2021" покажут свои хореографические, вокальные умения и посоревнуются в направлении "Оригинальный жанр"."В принятой стратегии развития нашей организации до 2025 года особое внимание уделено студотрядовскому движению. Семинар является одним из этапов по реализации данного документа. Мы для себя определяем одно из основных направлений в деятельности студенческих отрядов - обучение тех, кто занимается формированием отрядов и их работой в дальнейшем", - добавил Александр Прохоров.Трудоустройство молодежи - одно из приоритетных направлений деятельности БРСМ, стержневой основой которого является организация и дальнейшее развитие студотрядовского движения.-0-