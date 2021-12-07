БРСМ трудоустроил в студотряды более 9 тыс. молодых минчан

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация ОО "БРСМ" трудоустроила в студенческие отряды более 9,3 тыс. молодых людей. Об этом сегодня журналистам рассказал первый секретарь Минской городской организации ОО "БРСМ" Роман Бондарук во время городского этапа республиканского марафона "Молодость. Труд. Единство", передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, второй секретарь ЦК ОО "БРСМ" Александр Прохоров и около 1000 бойцов студенческих отрядов.

"Сегодня мы подводим итоги третьего трудового семестра, который проходит в рамках республиканского марафона "Молодость. Труд. Единство". В этом году мы организовали 650 студенческих отрядов и трудоустроили более 9,3 тысяч молодых жителей столицы. Ребята трудились на предприятиях города и за его пределами. Это ОАО "Керамин", ЗАО "Атлант", ОАО "Стройтрест №7", в подразделениях предприятия УП "Минскзеленстрой", ГП "Ремавтодор" и других. Каждый участник студенческого отряда не только получил бесценный опыт, но также заработал свои первые деньги", - рассказал Роман Бондарук.

На данный момент студенческие отряды продолжают работать в организациях и на предприятиях страны. Первый секретарь организации выразил уверенность в том, что количество участников студенческих отрядов в дальнейшем будет расти.

На мероприятии также состоялась торжественная церемония награждения студенческих отрядов, которые показали наилучшие результаты за год. Среди победителей - студенческий строительный отряд "Молот" им. Героя Советского Союза Дмитрия Петровича Жмуровского из БНТУ, студенческий сельскохозяйственный отряд "Лянок-7" им. Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева из БГАТУ, студенческий педагогический отряд "Созвездие" из БГПУ им. Максима Танка, студенческий сервисный отряд "Абитуриент" из БГЭУ, студенческий медицинский отряд "Студенты" имени Героя Советского Союза Владимира Николаевича Карвата из БГМУ, сводный экологический отряд "Зеленый город" имени Героя Советского Союза Семена Ивановича Азарова территориального штаба студенческих отрядов Центральной районной организации, студенческий производственный отряд имени Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Воробьева филиала БНТУ Минского государственного машиностроительного колледжа.

Лучшими нанимателями стали ЗАО "Атлант", КПУП "Минскхлебпром", ОАО "Минский тракторный завод", СООО "Мидеа-Горизонт", УП "Зеленстрой Ленинского района города Минска", РУП "Белпочта".

Среди участников студенческих отрядов - Анастасия Лашук из ГУО "Минский городской педагогический колледж", которая работала с детьми в начальной школе. "Как человеку, который учится по специальности "дошкольное образование", было интересно поработать с маленькими мальчиками и девочками. На занятиях училась искать подходы к детям, правильно доносить до них информацию, увлекать тем, что рассказывала. Опыт классный. Будет полезен на практике", - рассказала девушка.

В торжественной церемонии также приняла участие и Александра Кондратович из БГТУ. Студентка впервые попала в студенческий отряд в прошлом году. Условия работы, заработная плата и коллектив ей настолько понравились, что она решила вернуться вновь. "Предложений было много, но решила с друзьями идти на предприятие "Атлант". Делали холодильники и морозильные шкафы. Было интересно, заплатили хорошие деньги, поэтому решили вернуться через год. При возможности вновь повторим. Понравилось", - отметила девушка.

Во время мероприятия перед бойцами студотрядов и гостями выступили группа "Дрозды", молодой артист Иван Здонюк, а также шоу акробатов.-0-