БРСМ уделит больше внимания работе в интернете на имидж страны - Воронюк

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача Белорусского республиканского союза молодежи максимально обучить свой актив работать в интернете на имидж страны, заявил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк, комментируя итоги интернет-форума "ITYouth-2019 / Молодежь в IT", который прошел в Минске.

"Во время Послания белорусскому народу и парламенту Президент подчеркнул, что Белорусский республиканский союз молодежи должен быть на шаг впереди. В интернете мы развиваем наши соцсети, каналы, активно работаем в месседжерах, но сами видим, что этого недостаточно и в этом направлении нам предстоит сделать еще очень много. Сегодня нужно максимально обучить сотрудников и наших активистов формированию позитивного имиджа именно в интернете, как правильно вступать в диалог с троллями, ставить на место тех, кто пытается принизить заслуги Беларуси и изменять память о самом ценном, что есть у нашего народа", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, именно для этого союз молодежи проводит различные форумы, учебы с участием актива. "Мы хотим, чтобы ребята чувствовали себя как рыба в воде в технологиях коммуникативного общения, понимали, какие сегодня стоят перед организацией задачи, отстаивали позиции и союза молодежи, и достижения нашей страны перед теми, кто пытается нас атаковать в интернете. Это серьезные задачи. Если молодежь черпает основные новости из сети, именно там мы и должны присутствовать и задавать тон", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Интернет-форум собрал 120 активистов БРСМ со всех регионов Беларуси, развивающих социальные медиа и интересующихся их продвижением. Его цель - создание информационно-образовательной площадки для обучения актива БРСМ основам работы и обмена опытом в сфере информационных технологий, социальных медиа, блогинга, развитие электронной коммуникации в молодежной среде. Форум завершила торжественная церемония награждения специальными призами и дипломами за лучшие сообщества в соцсетях победителей конкурса "Интернет-премия БРСМ".

Лучшими в социальной сети "ВКонтакте" по итогам конкурса признаны группы первичных организаций БРСМ Минского государственного лингвистического университета и Оршанского районного комитета, Минской городской организации Белорусского республиканского союза молодежи. Лучший аккаунт в социальной сети "Инстаграм" у первичной организации БРСМ Белорусского государственного экономического университета, Витебской областной организации БРСМ. Лучшими в обеих номинациях также признаны первичные организации БРСМ ОАО "Гомельский химических завод" и Московского районного комитета города Минска. -0-