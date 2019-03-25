БРСМ в апреле начнет акцию "Восстановление святынь. Родники Беларуси"

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи в апреле даст старт республиканской акции "Восстановление святынь. Родники Беларуси", сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" Роман Мамченко.

"Восстановление святынь Беларуси" - традиционная акция союза молодежи, которая в этом году пройдет в новом формате. "Теперь она будет называться "Восстановление святынь. Родники Беларуси". Такая иницитива поступила к нам от молодежи Могилевской области, и именно в этом регионе мы дадим старт нашему проекту. На этот раз акцент будет сделан на благоустройстве не только культовых объектов, храмовых комплексов, часовень, но и родников, которыми так славится Беларусь. Многие криницы с древнейших времен считаются святыми источниками: набрать чистейшей воды и совершить омовение с верой в духовное и физическое исцеление к ним приезжают тысячи людей. Задача нынешнего поколения - сохранить наследие предшественников, узнать больше интересного о своей малой родине, позаботиться о сохранившихся природных источниках и сделать что-то полезное для земляков, родной Беларуси", - рассказал Роман Мамченко.

Местом дислокации волонтерского труда 11 апреля станет Свято-Успенский мужской монастырь в деревне Пустынки Мстиславского района, где ребята помогут в благоустройстве территории обители. "К волонтерам присоединятся более 250 представителей студотрядовского движения со всех уголков Беларуси - участники республиканского семинара-учебы командиров и комиссаров, который в эти дни пройдет в регионе. А уже 12 апреля будет дан старт большой добровольческой трудовой акции по благоустройству криницы с установкой скамеек и беседки, чтобы паломникам было удобно подойти к роднику. Кроме того, в этот день мы заложим яблоневый сад", - отметил координатор волонтерского движения.

Роман Мамченко добавил, что эстафету по благоустройству родников на протяжении года подхватят и остальные регионы.-0-