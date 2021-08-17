БРСМ в следующем году запустит трудовой проект на МАЗе

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи запустит в следующем году трудовой проект в ОАО "МАЗ", сообщила сегодня журналистам командир Республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская."Набор в студенческие отряды продолжается, потому что они, в принципе, работают круглогодично. Конечно, основной период - летний. Но тем не менее еще в сентябре, октябре и ноябре ребята работают, - рассказала Надежда Шаховская. - Тот отряд, который участвует в международном проекте "Кузбасс 300", трудится в Кемерово, строит там социокультурные объекты - это лучший строительный отряд Беларуси. В целом проекты создаются по направлениям деятельности. К примеру, в этом году у нас новый подрядчик "Омега" в Краснодарском крае, куда студенты Могилевского государственного университета продовольствия поехали работниками кухни и официантами. На строительный проект с "Мобильными кадрами России" брали подготовленных ребят строительных специальностей. В следующем году планируем создать отдельный проект в ОАО "МАЗ", где будут трудиться автослесари и студенты автомеханических специальностей".Командир РШСО подчеркнула, что в Беларуси созданы беспрецедентные условия поддержки студотрядовского движения. "Наверное, ни одно другое направление деятельности не поддерживается таким количеством указов Президента и его личным вниманием, как студенческие отряды. Планка у нас достаточно высокая, чтобы развивать движение", - добавила она.-0-