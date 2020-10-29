БРСМ возобновил работу горячих линий для оказания помощи пожилым гражданам

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ возобновил работу молодежных горячих телефонных линий для оказания информационной и иной необходимой помощи пожилым людям, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, координатор движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

По ее словам, в условиях второй волны коронавирусной инфекции активизирована деятельность добровольческой команды волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" во всех регионах страны. "В первую очередь для пожилых одиноко проживающих граждан возобновлена работа молодежных горячих телефонных линий в столице, областных центрах и крупных городах Минской области. Горячие линии принимают от них заявки и совместно с территориальными центрами обслуживания населения наши волонтеры будут производить закупку товаров первой необходимости. Как и прежде, они помогут ТЦОНАм осуществить адресную безконтактную доставку продуктов и лекарств пожилым", - рассказала Александра Гончарова.

Кроме того, волонтеры продолжат плановую работу по профилактике COVID-19. "Профилактическая работа уже активно проводится в первичных организациях учреждений образования. Наши волонтеры продолжат распространять специальные листовки через доски объявлений в жилых домах, почтовые ящики, социальные интернет-медиа", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Александра Гончарова добавила, что волонтеры "Доброе сердце" прошли специальное обучение и оснащены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Молодежные горячие линии работают ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00. Телефоны областных горячих линий: в Бресте - 8 (0162) 2-11-591, Витебске - 8 (0212) 6-62-087, Гомеле - 8 (0232) 5-63-315, Гродно - 8 (0152) 7-19-833, Могилеве - 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области: Солигорске - 8 (0174) 2-00-345, Слуцке - 8 (01795) 7-50-80, Молодечно - 8 (0177) 7-49-501. В Минске телефон горячей линии 8 (017) 284-85-54.-0-