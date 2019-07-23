БРСМ возродил студенческие штабы "Абитуриент"

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи возродил работу студенческих штабов "Абитуриент", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

"Работа штабов "Абитуриент" организована при первичных организациях БРСМ учреждений высшего образования. Штабы начали работу в июле и завершат в августе. Многие из них осуществляют свою деятельность в составе приемных комиссий как студенческие сервисные отряды", - рассказал Олег Дикун.

По его словам, ребята из студенческих штабов встречают и сопровождают абитуриентов, помогают сориентироваться в потоке информации об условиях и специфике обучения в университете, о проживании в общежитии, о том, как провести свободное время и где можно найти себя, спрашивают об интересах и увлечениях бывших школьников. В штабах есть представители разных факультетов, поэтому на интересующие вопросы абитуриентов и их родителей они могут ответить в полном объеме.

Проект по организации штабов "Абитуриент" был начат еще в 2003 году и на протяжении 6 лет активно работал, но эта практика была утеряна. "В этом году работа штабов возрождена по инициативе республиканской студенческой коллегии при ЦК БРСМ. Главная задача - оказание абитуриентам и, даже порой родителям, консультативной и морально-психологической помощи с целью снижения их эмоциональной нагрузки. То есть штабы призваны помочь в адаптации в совершенно новых условиях вчерашним школьникам. Кроме того, для нашей организации это хорошая возможность познакомить юношей и девушек с деятельность первички союза молодежи учреждения образования", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Проект "Абитуриент" реализуется БРСМ с целью создания условий для самореализации будущих студентов в области общественной деятельности, развития их лидерских качеств, популяризации молодежного движения страны и привлечения в ряды молодежной организации новых активистов. -0-