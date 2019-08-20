БРСМ выдвинул представителей в состав окружных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи выдвинул своих представителей в состав всех окружных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центральной контрольной комиссии ОО "БРСМ" Катерина Петрашкевич.

"Молодежь активно включилась в кампанию по выборам депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Сегодня в Республиканском доме молодежи состоялось заседание Центрального комитета БРСМ, на котором было принято решение направить 110 представителей нашей организации в каждую окружную комиссию и 7 - в территориальные (областные и Минскую городскую). Своего представителя союз молодежи выдвинул и в качестве наблюдателя в Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов", - рассказала Катерина Петрашкевич.

Кроме того, территориальные комитеты БРСМ направят своих представителей в участковые избирательные комиссии, а также наблюдателей. "Молодежь войдет в состав инициативных групп кандидатов в депутаты. Сегодня на заседании также обсуждались вопросы реализации плана участия союза молодежи в выборах, основные подходы и программа участия", - отметила председатель ЦКК.

Катерина Петрашкевич напомнила, что при каждом областном, Минском городском, территориальных комитетах БРСМ созданы 185 штабов по выборам депутатов Палаты представителей седьмого созыва, в состав которых вошло более 950 человек. -0-