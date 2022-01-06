БРСМ запускает новый творческий проект Welcome to Belarus

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи приглашает молодежь к участию в республиканском конкурсе Welcome to Belarus, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, координатор проекта Наталья Столпинская.

"Это новый творческий проект для молодежи, которая снимает и выкладывает свои видео в популярной социальной сети TikTok. Мы приглашаем активных пользователей сообщества с открытыми профилями в возрасте от 14 лет до 31 года создавать и размещать короткие мобильные видео на тему туристической привлекательности Беларуси с использованием звука Belarusis beautiful - 2021 ("Наша земля"). Автор этого патриотического трека о нашей стране - участник республиканского конкурса "Студент года" Артем Нестерук. То есть музыка у роликов будет единая, а творческое наполнение разное", - рассказала Наталья Столпинская.

По словам координатора проекта, подвести итоги конкурса планируется до 1 марта этого года. "Жюри оценит творческие работы ребят, опубликованные с 6 декабря по 14 февраля и сопровождаемые хештегами #belarus и #БРСМ и обязательной отметкой официального аккаунта @brsm_life. Победитель будет определен по наибольшему количеству лайков и просмотров. С более подробными условиями конкурса можно ознакомиться на brsm.by", - пояснила официальный представитель ЦК БРСМ.

Главная задача, которую поставили перед собой организаторы республиканского конкурса Welcome to Belarus, - развитие творческих способностей и интересов молодых граждан Беларуси, популяризация культурного и туристического потенциала нашей страны.-0-