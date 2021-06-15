БРСМ запускает онлайн-голосование за лучшие работы патриотического конкурса "Мы помним"

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ запускает онлайн-голосование за лучшие творческие работы, поступившие для участия в республиканском патриотическом конкурсе "Мы помним", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Наталья Столпинская.

"Наш творческий проект, посвященный 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, стартовал в начале мая. За это время в адрес организаторов через электронную форму поступило 644 заявки с авторскими видеороликами военно-патриотической и героической тематики. Самой активной стала молодежь Брестской области - 132 заявки, на второй позиции - Минская область - 102 заявки, на третьей - Гомельская - 106 заявок. В целом для участия в конкурсе поступило 278 заявок в номинации "Вокал", 257 - в номинации "Художественное слово", 58 - в номинации "Современные авторы", 49 - в номинации "Тренды TikTok", - рассказала Наталья Столпинская.

По ее словам, для участия в финале конкурса жюри отобрало 30 работ, по 10 в номинациях "Вокал", "Художественное слово", "Современные авторы". Победителей в них определят интернет-пользователи с 15 по 20 июня. "Голосование в трех основных номинациях стартует сегодня в группе "Белорусский республиканский союз молодежи БРСМ" в социальной сети "ВКонтакте" и Telegram-канале "БРСМ: live". Победители в каждой номинации будут определены суммарно по результатам ВК и Telegram, - пояснила Наталья Столпинская. - Имена победителей в номинации "Тренды TikTok" станут известны уже сегодня. Их определит жюри конкурса".

Патриотический проект "Мы помним" направлен на приобщение подрастающего поколения к изучению истории Великой Отечественной войны через направления культуры и искусства, а также поддержку молодых талантливых авторов и исполнителей.-0-