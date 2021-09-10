БРСМ запускает трилогию онлайн-квизов "Ведаю Беларусь"

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи запускает сегодня серию онлайн-квизов "Ведаю Беларусь", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая центром информационных и социальных технологий Центрального комитета БРСМ Наталья Столпинская.

"Онлайн-квизы пройдут 10, 16 и 20 сентября на платформе образовательного онлайн-сервиса для создания кроссвордов и логических игр. Для участия в проекте необходимо лишь перейти по ссылке. Ее можно найти во всех центральных аккаунтах соцсетей БРСМ и ввести свои контактные данные, чтобы при подведении итогов мы смогли идентифицировать результаты", - рассказала Наталья Солпинская.

По ее словам, тема сегодняшней игры - "Беларусь культурная", последующие квизы будут посвящены географии и истории Беларуси соответственно. "Мы приглашаем молодежь поучаствовать в первом квизе. Игровая ссылка будет доступна весь день. Это позволит не ограничивать количество участников в том числе и по времени. То есть сегодня включиться в квиз можно в любой момент. Знатокам предстоит ответить на 30 вопросов, в том числе и фото-вопросов. Мы подготовили на каждый из них четыре варианта ответа. Победителя игры определим по наибольшему количеству правильных ответов и наименьшему времени, затраченному при ответах на них", - отметила завцентром.

Онлайн-квизы "Ведаю Беларусь" являются составной частью одноименного республиканского патриотического проекта, посвященного Году народного единства. В настоящее время БРСМ проводит регистрацию команд на областные этапы чемпионата "Ведаю Беларусь" по сборке спилс-карт нашей страны.-0-