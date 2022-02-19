БРСМ запустил онлайн-голосование за лучшую разработку "100 идей для Беларуси"

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи предлагает интернет-аудитории отдать свой голос за наиболее интересную авторскую разработку финалистов 11 сезона республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта Наталья Столпинская.

"Голосование в десяти номинациях проходит в официальных пабликах проекта "100 идей для Беларуси" в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram. Мы постарались подробно рассказать и иллюстрировать каждый проект. Отдать свой голос за понравившийся проект может любой наш подписчик. Возможно, именно его голос станет решающим при определении победителя дополнительной номинации "Онлайн", - рассказала Наталья Столпинская.

Специально к финалу проекта БРСМ запустил в Telegram брендированный стикерпак. "Мы хотели приблизить стикерпак #100 идей для Беларуси максимально к молодежной аудитории. Стикеры новой коллекции "вКЛЮЧайся", "Запускай", "Не сдавайся", "Предложи идею лучше", "Успешный успех" и другие пользуются популярностью у ребят", - добавила руководитель проекта.

Финал 11 сезона республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" состоится 22 февраля в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Организаторами проекта выступают Белорусский республиканский союз молодежи и Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования, Китайско-белорусского СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", ОАО "АСБ Беларусбанк", Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.-0-