БРСМ запустил в социальных сетях арт-проект #безпаники

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи вместе с художником-шаржистом из Речицы Анатолием Щеголевым запустил в социальных сетях юмористический арт-проект #безпаники, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ Олег Дикун.

"В последнее время "лидеры мнений" своими умозаключениями и абсурдными фейковыми новостями пытаются спровоцировать панику в обществе, - отметил Олег Дикун. - Диванные эксперты развели в сетях эпидемию фейков и ловят дешевый хайп на ситуации, сложившейся вокруг коронавирусной инфекции. Важно сохранять спокойствие и соблюдать элементарные меры предосторожности, информацию получать из надежных источников и не создавать ажиотажа вокруг гречки и туалетной бумаги, ее уж точно хватит всем. Нужно соблюдать правила гигиены, беречь себя и своих близких и оставаться на позитивной волне, не нагнетая обстановку".

Второй секретарь ЦК БРСМ рассказал, что молодежный арт-проект #безпаники - креативное представление происходящего в блогосфере. "Совместный с Анатолием проект на первом этапе будет состоять из цикла юмористических постеров. В этих рисунках некоторые, возможно, узнают себя и задумаются, как их видят со стороны другие люди, - добавил он. - Анатолий Щеголев знаком многим как автор шаржей на звезд шоу-бизнеса, социально активный блогер и участник молодежных проектов БРСМ".

Белорусский республиканский союз молодежи проводит через социальные сети активную информационно-разъяснительную работу с молодежью. Разработана инфографика по мерам безопасности и профилактики коронавируса. Белорусы активно включились в челлендж БРСМ #спасибомедикам, выражая на своих страницах слова благодарности за их труд. С 20 марта при территориальных комитетах союза молодежи работают горячие телефонные линии для информационной помощи пожилым людям.-0-