БРСМ завершит реконструкцию Музея молодежного движения в июне

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи завершит реконструкцию Музея истории комсомола и молодежного движения Беларуси в июне, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель музея Светлана Соснина.

"В Республиканском доме молодежи продолжается реконструкция Музея истории комсомола и молодежного движения, которую мы первоначально планировали завершить к 100-летию комсомола Беларуси. Однако уже сегодня можно уверенно говорить о том, что мы вышли на финишную прямую и завершим все работы по капитальному ремонту и созданию новой экспозиции музея в первой половине июня. Официальное открытие музея запланировано на август, с этого времени он будет открыт для посетителей", - рассказала Светлана Соснина.

Тематическая экспозиция обновленного музея включает в себя основные вехи вековой истории становления и развития молодежного движения страны. Здесь будут представлены документы и экспонаты от создания комсомольских ячеек, военного лихолетья, восстановления народного хозяйства, зарождения студотрядовского и фестивального движений до деятельности Белорусского республиканского союза молодежи на современном этапе. Для создания выставочной экспозиции художественный совет досконально изучил имеющиеся в фондах материалы.

"Мы определились с концепцией, что будет представлено на стендах, а что в интерактивном формате. Музейный фонд БРСМ хранит более 20 тыс. исторических документов, фотографий и предметов, среди которых есть уникальные экспонаты. Хочу рассказать об одном. Это фронтовой дневник белоруса Ивана Собко. Обложку самодельного дневника заменили две металлические пластины - обломки бронетехники, вместо страниц - телеграфные бланки с фронтовыми записями бойца Красной Армии, авторскими стихами, написанными карандашом, а также неотправленным письмом матери. Уроженец Полесья защищал Родину от врага и, к сожалению, погиб в самом конце войны. В музее установлена инсталляция "Подпольный райком комсомола", где и будет храниться этот исторический военный артефакт", - отметила руководитель музея.

БРСМ приступил к реконструкции Музея истории комсомола и молодежного движения Беларуси 7 ноября. Во время трудового почина "Труд крут!" бойцы сводного студенческого строительного отряда Белорусского национального технического университета помогли перенести фондовые материалы музея во временное хранилище и подготовили помещение к реконструкции.-0-