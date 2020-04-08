БРУ объявил о старте открытого молодежного интернет-конкурса "#Победа75"

8 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-Российский университет объявил о старте открытого молодежного интернет-конкурса "#Победа75". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала руководитель студенческого клуба учреждения высшего образования Лидия Демидова.

"Интернет-конкурс проводится впервые и имеет онлайн-формат. Стать его участником можно, не выходя из дома, - отметила Лидия Демидова. - Творческое состязание стимулирует социальную активность студентов и учащихся, а также акцентирует внимание на формировании гражданственности и патриотического воспитания среди подрастающего поколения".

Молодежная инициатива реализуется в двух возрастных категориях: первая - учащиеся учреждений общего среднего (9-11-й классы), профессионально-технического и среднего специального образования, вторая - студенты учреждений высшего образования.

Конкурс пройдет по трем номинациям: "ПЕСНЯПОБЕДА", "ФОТОПОБЕДА" и "СТИХИПОБЕДА". Участники первого направления должны выслать видеозапись исполненной под гитару песни о Великой Отечественной войне. Жюри приветствует композиции фронтового быта, военные, лирические, взятые из кинофильмов и др. Видеоролик может быть снят даже на камеру мобильного телефона, единственное условие - чтобы не дрожал кадр, не было посторонних шумов и иных помех. Также не допускается монтаж видеоролика - съемка должна быть непрерывной.

В номинации "ФОТОПОБЕДА" будут рассмотрены авторские работы с изображением ветеранов, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, узников фашистских лагерей, детей войны. Принимаются снимки с мероприятий военно-исторической направленности и съемки в музеях. Один автор может заявить не более трех фото. Каждое из них жюри оценит по ряду критериев: целостность сюжета, оригинальность решения, информационная содержательность, композиционное построение и др.

Участникам номинации "СТИХИПОБЕДЫ" предложено сделать видеозапись с чтением стихотворений о войне - чужого авторства либо собственного сочинения. В роликах допускается использование музыкального сопровождения и тематических костюмов.

Конкурсные работы будут приниматься до 12 мая на электронный адрес студенческого клуба БРУ: studclub300@mail.ru. О результатах творческого состязания оргкомитет сообщит не позднее 20 мая. Лучших в каждой номинации наградят дипломами I, II и III степеней, а также памятными подарками.-0-