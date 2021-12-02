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Общество
02 декабря 2021, 22:02

Брыло: аграрии поддерживают Президента, потому что помнят, как он восстанавливал сельское хозяйство

Фото из архива
Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники сельского хозяйства поддерживают Президента Беларуси Александра Лукашенко, потому что помнят, как он восстанавливал сельское хозяйство республики. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Ведущий программы Марат Марков поинтересовался у гостя мнением, почему после президентских выборов в 2020 году среди протестующих не было работников сельскохозяйственных предприятий.

Игорь Брыло признался, что в тот период сам задавался этим вопросом и анализировал события. Он отметил, что в сельском хозяйстве не самые высокие зарплаты, да и работа не самая привлекательная, если сравнивать с работой в чистых столичных офисах. "Эти люди, может быть, не могут себе позволить сходить куда-то в ресторан, в какой-то спа-центр или фитнес-центр. Но эти люди на самом деле остались верны Президенту. И это не просто слова. Мы посещаем минимум два раза в неделю наши районы. И я сам себе задавал вопрос: что движет этими людьми? Наверное, эти люди прекрасно знают то время, что было. У нас не было понятия зимовки, заготовки кормов. Очень было сложное время. Тогда не стоял вопрос об обеспечении какой-то продовольственной безопасности страны. Тогда мы не знали, как скот накормить, чтобы получить продукцию", - вспомнил первые годы независимости Беларуси Иван Брыло.

"Наверное, люди видели отношение Президента к сельскому хозяйству, его трепетное отношение, как он умел поставить всем нам задачи, - отметил первый замминистра. - Сколько было скептиков, которые смеялись над тем, сколько Беларусь может произвести. Оказывается, произвела. И еще больше произведет. Наверное, эти люди (аграрии. - Прим. БЕЛТА) просто знали, в каких условиях они работали и как работает государство, чтобы создать более-менее комфортные условия им для жизни и работы".

Он добавил, что примерно таким же образом развивалась ситуация и в промышленности.-0-

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