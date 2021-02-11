Брыло: белорусское продовольствие - узнаваемый во всем мире бренд

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское продовольствие - бренд, узнаваемый во всем мире, заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, комментируя доклад Президента на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос продовольственной безопасности сейчас не стоит для нас так остро, как когда-то стоял у самых истоков нашей суверенной страны. Тогда на самом деле мы думали, как обеспечить продовольственную безопасность. С учетом общего объема производства мы должны понимать, что более 60% производимого молока и 30% мяса мы экспортируем. Получается, продовольственная безопасность обеспечена. Более 1,5 тыс. наименований только молочных продуктов. Но тем не менее это надо делать каждый год. Это независимость государства прежде всего", - сказал Игорь Брыло.

По его словам, 2020-й был успешным для аграриев. "Я начну с темы растениеводства. Мы получили 10,4 млн т зерна, включая колосовые, кукурузу, рапс. Это хороший результат. Практически добавили 1,5 млн т зерна к уровню 2019 года. Рекордный урожай собрали травяных кормов - 9,8 млн т. Конечно, это дает нам определенный аванс для развития отрасли животноводства в целом, которая тоже по итогам прошлого года сработала достаточно хорошо. Если посмотреть в целом по продукции сельского хозяйства, то во всех категориях хозяйств мы сработали на 5% выше уровня 2019 года. Если взять в разрезе сельскохозяйственных предприятий, то добавили 7%. Если разложить в процентном отношении, то растениеводство добавило 11%, животноводство - 4% и молочная отрасль - 6%. Практически надоили 7,5 млн т молока. Это тоже такой рекорд по объему производства", - отметил замминистра.

Игорь Брыло подчеркнул, на пятилетку задачи стоят амбициозные. "Надо добавить более чем 1,5 млн т молока, поставили задачу - 9,2 млн т. 2 млн т - производство мяса. Поставили задачу - экспорт $7 млрд в 2025 году. Конечно, амбициозные задачи, - рассказал он. - Мы понимаем прекрасно, что рынок России столько потребить не сможет. Потому, что российский аграрный сектор достаточно неплохо развивается в последние годы и перспективы развития достаточно объемные. И, конечно, конкуренция возрастает постоянно. Поэтому мы диверсифицируем свои рынки. Делаем где-то маленькие шаги, где-то побольше, но во всяком случае сегодня уже 116 стран мира на прилавках имеют нашу продукцию. Мы добавили еще 12 стран по сравнению с 2019 годом".

Замминистра добавил, белорусскую продукцию знают в мире. "Но мы, конечно, хотим продавать не только в СНГ, ЕАЭС. Мы хотим продавать шире. Мы хотим попасть на рынки Азии, Америки, Европы, африканский континент, страны Карибского бассейна и в других направлениях. А там, конечно, жесткая конкуренция. Но мы делаем шаги, продаем нашу продукцию, и бренд Беларуси достаточно узнаваемый. И надо признать, что неспроста мы входим в пятерку мировых топовых экспортеров молочной продукции", - заключил он.

VI Всебелорусское народное собрание начало сегодня работу во Дворце Республики в Минске. Делегаты собрания обсуждают итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Главная цель развития Беларуси на пятилетку - обеспечение социальной стабильности в обществе и рост благосостояния граждан за счет качественного роста экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевые приоритеты пятилетки - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.-0-