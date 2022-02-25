Брыло: изменения в Основной закон пойдут на благо нашему обществу

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения и дополнения в Конституцию пойдут на благо нашему обществу. Такое мнение высказал сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло во время участия в досрочном голосовании на референдуме по Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Настало время внести изменения в Основной закон страны. Над проектом обновленной Конституции работало большое количество людей. Я глубоко убежден, что эти нововведения пойдут только на пользу нашему обществу, нашим детям и внукам. В частности, в Конституции прописаны семейные ценности, ценности патриотизма, увековечена память о Великой Отечественной войне и ряд других направлений", - сказал Игорь Брыло.

По его словам, референдум - знаменательное политическое событие в жизни страны. "Мы проводили беседы в коллективах по поводу предстоящего референдума. Я видел взгляды людей. Большинство понимает, что эти изменения пойдут только на благо", - акцентировал внимание руководитель ведомства.

Министр также отметил, что сейчас активно идет подготовка к посевной. "Учитывая погодные условия, возможно, после 8 марта в Брестской области мы начнем сев. Отмечу, что пока это только прогноз", - добавил Игорь Брыло.

Досрочное голосование проходит по 26 февраля включительно. Участки для голосования открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.

В основной день, 27 февраля, отдать свой голос можно с 8.00 до 20.00.-0-