БСМП Минска получит от профсоюза Br22 тыс. на приобретение медтехники

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Минска получит Br22 тыс. на приобретение медтехники, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения (БПРЗ).

Уточняется, что средства будут направлены из Фонда поддержки работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, созданного Федерацией профсоюзов Беларуси. Решение об их выделении утверждено президиумом Республиканского комитета БПРЗ. Безвозмездная спонсорская помощь имеет целевое назначение - укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения в условиях оказания экстренной медицинской помощи. За средства фонда закупят портативные электрокардиографы.

В БПРЗ сообщили: в этом году аналогичная профсоюзная безвозмездная спонсорская помощь общим размером Br31,5 тыс. была оказана семи организациям здравоохранения. По ходатайствам, поступившим в Белорусский профсоюз работников здравоохранения, каждому из медучреждений из фонда было перечислено по Br4,5 тыс. на укрепление материально-технической базы, закупку средств индивидуальной защиты, обеззараживающих и дезинфицирующих средств. Деньги направлены Брестской центральной городской больнице, Витебскому областному центру скорой медицинской помощи, Мозырской центральной городской поликлинике, Гродненской областной станции скорой медпомощи, Минскому областному центру скорой медпомощи, станции скорой медпомощи Минска и Могилевской больнице №1.

Также спонсорская помощь от профсоюза позволила обновить экипировку выездного персонала станции скорой медицинской помощи Минска, приобрести зимние и летние костюмы для сотрудников выездных бригад Витебского областного центра скорой медицинской помощи.-0-