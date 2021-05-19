БСЖ: акция в соцсетях "Я, мы помним" позволяет сохранить правду о ВОВ

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Я, мы помним", которую в преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны продолжает в соцсетях Белорусский союз женщин, направлена на сохранение исторической правды. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили организаторы.

"Акция призвана привлечь внимание молодежи к наследию Великой Победы и к памяти о тех событиях, которые происходили на территории нашей страны, - рассказали в Белорусском союзе женщин. - В рамках акции любой желающий может записать на видео небольшое стихотворение о Великой Отечественной войне, опубликовать его в соцсетях под хештегом #япомнюаты и отметить в подписи к аккаунту людей, которым передается эта символическая эстафета памяти. В память о своих воевавших дедушках и бабушках, других родственниках зажгите свечу и немного расскажите о них самих, их подвигах и героическом труде. Опубликуйте видео на своей странице в социальных сетях и обязательно отметьте публикацию хештегом #свечапамяти, чтобы все желающие могли ее найти".

В Белорусском союзе женщин убеждены, что в настоящее время, когда предпринимаются попытки переписывания истории, каждому, независимо от возраста и профессии, важно помнить правду о Великой Отечественной войне и передавать ее будущим поколениям.-0-