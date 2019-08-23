БСЖ дал старт новой акции "Семейное чтение''

23 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В преддверии учебного года в Минске​ на заседании правления Белорусского союза женщин дан старт новому социально-творческому проекту ''Семейное чтение", передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя БСЖ, руководитель проекта Лилия Ананич рассказала, что он направлен на развитие института семьи, укрепление ее моральных основ, содействие воспитанию детей и подростков. Она отметила, что в приобщении ребенка к книге важна не только сама по себе книга, а формирование потребности в чтении. Семейное чтение создает своеобразное пространство- атмосферу защищенности и взаимопонимания между младшими и старшими в семье. Оно не только расширяет кругозор и коммуникабельность детей, но и позволяет взрослым шаг за шагом, от книги к книге формировать богатый духовный мир детей. Особенно это актуально в наше стремительное технологичное время, когда детей с малых лет завлекает в свои сети интернет, и далеко не все родители в силу тех или иных причин видят альтернативу этому в чтении книг.

О своем желании участвовать в проекте уже заявили ряд издательств. Планируется выпуск серии книг ''Семейное чтение'', представляющих произведения белорусских и зарубежных авторов, сказки,​ познавательную литературу для детей от трех до 14 лет. Первая книга белорусских народных сказок ''Не сiлай, а розумам" подготовлена издательством ''Мастацкая лiтаратура'' и выйдет в сентябре.

Белорусский союз женщин вместе с партнерами планирует формировать библиотечки книг серии для многодетных семей и семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей. Проект предусматривает проведение тематических мероприятий по популяризации семейного чтения​ ​- круглые столы, викторины, конкурсы, благотворительные аукционы,​ создание социальной рекламы, популяризирующей семейное чтение.

На заседании члены правления БСЖ выразили мнение, что круг участников и партнеров проекта ''Семейное чтение'' будет неуклонно расширяться. И слоган проекта ''Читайте детям, читайте​ вместе с детьми, крепите семью и страну'!' получит широкую общественную поддержку.

Заседание правления состоялось под руководством заместителя председателя Совета Республики Национального собрания, председателя Белорусского союза женщин Марианны Щеткиной. В нем также принял участие заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.-0-

Фото Алины Гришкевич