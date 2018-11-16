БСЖ на барановичских предприятиях ознакомился с условиями труда женщин

16 ноября, Барановичи /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. БСЖ ознакомился с условиями труда женщин на барановичских предприятиях в ходе выездного заседания президиума, которое прошло с участием председателя союза, заместителя председателя Совета Республики Марианны Щеткиной, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время посещения предприятия

Помимо обсуждения деятельности и перспектив Брестской областной организации БСЖ, женщины побывали на местных предприятиях, в том числе на Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении. Основную часть трудового коллектива составляют женщины, их здесь около 1,4 тыс., а значит, есть и первичка БСЖ. Участницы выездного заседания, среди которых были представители всех регионов страны, побывали в цехах предприятия, ознакомились с условиями работы, пообщались с труженицами.

Одним из пунктов программы был также Барановичский государственный университет, где готовят кадры для многих сфер. Молодежь, возможно, в скором будущем элита страны, это в том числе и будущие члены Белорусского союза женщин. Как обратила внимание Марианна Щеткина, вопросу привлечения в ряды союза молодого пополнения уделяется большое внимание. Средний возраст членов БСЖ в Брестской области - около 45 лет.

На встрече в Барановичах обсуждались вопросы проведения республиканского конкурса "Женщина года-2018", рождественской благотворительной акции "Наши дети". Особое внимание было уделено реализации женскими организациями в регионах страны проектов в рамках Года малой родины. Состоялась презентация проектов и выставка многочисленных проектов Брестской областной организации БСЖ. -0-