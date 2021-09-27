БСЖ начинает акцию помощи попавшим в сложную ситуацию на белорусско-польской границе

27 сентября, Минск /Корр БЕЛТА /. Белорусский союз женщин 29 сентября в 12.00 начинает акцию помощи лицам, попавшим в сложную ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусский союз женщин обращается ко всем неравнодушным польским общественным правозащитным и волонтерским организациям, простым гражданам - услышьте нас, белорусских женщин, все люди доброй воли, - отметили в БСЖ. - Проявите солидарность и возвысьте свой голос в защиту мира, справедливости и участия к беженцам на наших границах. Призываем вас присоединиться к акции Белорусского союза женщин. Нам должно хватить сил и мудрости прекратить эскалацию конфликта и помочь эти людям".

БСЖ 29 сентября в 12.00 начинает акцию помощи лицам, попавшим в сложную ситуацию на белорусско-польской границе. "Белорусский союз женщин готов ходатайствовать перед Министерством иностранных дел и Государственным пограничным комитетом Беларуси в организации посещения лиц, ищущих убежища, всеми желающими представителями СМИ, правозащитными организациями и активистами по упрощенной процедуре в максимально короткие сроки", - рассказали в Белорусском союзе женщин.-0-