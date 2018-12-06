БСЖ наградит победительниц конкурса "Женщина года-2018" в марте

6 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Звание "Женщина года-2018" по итогам ХI республиканского конкурса, который традиционно проводит Белорусский союз женщин, будет присвоено в пяти номинациях. Такое решение принято на заседании президиума союза, которое прошло под председательством руководителя БСЖ, заместителя председателя Совета Республики Марианны Щеткиной, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как ожидается, торжественная церемония награждения победителей конкурса "Женщина года-2018" с вручением дипломов и памятных подарков состоится в марте 2019 года в Минске.

Претендентами на победу в номинации "Лидерство и успешное руководство" станут женщины-руководители, а также успешно работающие в бизнесе, внесшие значительный вклад в развитие личностного и профессионального потенциала женщин, создавшие благоприятные условия труда на производстве и в других сферах деятельности, и те, кто внес значительный вклад в развитие женского движения в регионе.

Номинация "Активная жизненная позиция" призвана отметить женщин, проявивших себя в сложной жизненной ситуации, сочетающих успешную службу, профессиональную деятельность и общественную работу, в том числе волонтерскую, в интересах людей, а также популяризирующих работу БСЖ и женского движения в целом в СМИ.

Номинация "Материнская слава" - для многодетных матерей (в том числе воспитывающих приемных детей) и матерей, воспитавших детей, добившихся значительных достижений на международном уровне.

В номинации "Хозяйка села" будут поощрены женщины, внесшие значительный вклад в развитие малой родины, сельскохозяйственного производства и переработку продукции, агроэкотуризма, социальной инфраструктуры и местного самоуправления.

"Духовность и культура" - номинация для внесших весомый вклад в развитие духовно-нравственного потенциала общества, сохранение исторических культурных ценностей, а также женщин, осуществляющих благотворительную деятельность.

Предусмотрено, что при подведении итогов конкурса члены президиума Белорусского союза женщин смогут дополнительно выдвигать кандидатуру для награждения в определенной номинации, в инициативном порядке учреждать дополнительные номинации и специальные призы (в том числе для представителей объединенных организаций БСЖ).

Что касается порядка проведения конкурса, то первоначально на областных, Минском городском этапах конкурса будет определяться победитель из нескольких кандидатур в каждой из предложенных номинаций. Затем победителей выберут решением конкурсной комиссии.-0-